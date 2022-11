Praticare un’attività sportiva è un toccasana per il corpo e per la mente. In Italia sono oltre 20 milioni le persone che svolgono un’attività fisica almeno in modo saltuario e ben il 70% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni si tiene impegnato con uno sport. Gli uomini sono più sportivi rispetto alle donne e coloro che hanno un titolo di studio elevato tendono ad essere maggiormente attivi e costanti. Vediamo quali sono gli sport più praticati in Italia.

Il calcio

Nel periodo in cui sta per iniziare la Coppa del Mondo e c’è grande interesse per quanto riguarda le quote mondiali calcio 2022 a Betfair, il pallone si conferma la disciplina sportiva più amata della penisola, prendendo in considerazione tutte le sue varianti, dal classico calcio a 11 al popolare calcio a 5, fino ai sempre più apprezzati calcio a 7 e calcio a 8. Dalle scommesse su Giappone – Spagna a una sana partita di calcetto con gli amici, il calcio è costantemente al centro dell’attenzione.

Gli sport acquatici

Nuoto, tuffi, pallanuoto e aquagym sono gli sport ideali per coloro che amano il contatto con l’acqua. Tali discipline sono praticate da diversi milioni di italiani, poiché abbinano relax e ottimi benefici per il corpo, migliorando la resistenza, favorendo il dimagrimento e tonificando in generale il corpo. Il nuoto si adatta, inoltre, a coloro che soffrono di patologie a carico delle articolazioni.

La ginnastica

In totale, la ginnastica fa registrare oltre 2 milioni di praticanti a livello nazionale, coinvolgendo per la maggiore i giovani e in particolare le ragazze. Dalla ginnastica artistica a quella ritmica, la disciplina è scelta in virtù del piacere che offre nel praticarla e per via degli eccezionali risultati che consente di raggiungere al corpo in termini di elasticità, di forza e di coordinazione.

La corsa

La corsa è praticata sia a livello agonistico nelle sue varie specialità, dai 100 metri alle ultra maratone, sia a livello amatoriale, genere in cui prevalgono le distanze medio-lunghe. Lo sport in questione riscuote un eccellente successo, poiché risulta semplice da praticare, può essere svolto in autonomia e non richiede specifiche attrezzature, se non un buon paio di scarpe da running. Probabilmente si tratta della migliore disciplina sportiva per dimagrire e rimanere in forma.

Il ciclismo

Tra professionisti e semplici appassionati, sono quasi 2 milioni gli sportivi che praticano il ciclismo nel territorio italiano. E oltre che essere uno sport che permette di coniugare resistenza mentale e fisica come pochi altri, il ciclismo può fungere da mezzo di spostamento ecologico, economico e salutare.

Gli sport da racchetta

Se prima era il tennis a spopolare tra gli sport da racchetta, adesso è il padel ad avere il primato. Il successo di questa attività sportiva è dovuto alla sua buona dose di divertimento e alla facilità nell’acquisire una discreta tecnica di base, a differenza del tennis, che richiede una maggiore sensibilità di tocco e più dimestichezza nel coprire il campo.