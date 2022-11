F1 Gran Premio Brasile. Pole a sorpresa di Magnussen

Ad Interlagos qualifiche protagonista la pioggia, succede quello non previsto: clamorosa prima pole della carriera per la Haas e per Kevin Magnussen. Dietro al danese Verstappen e Russell. Terza fila per la Ferrari di Sainz, quinta per Leclerc.

Ecco la griglia di partenza della Sprint. La gara sui 100 Km in Brasile

PRIMA FILA

1) KEVIN MAGNUSSEN (Haas) pole in 1:11.674

2) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)

SECONDA FILA

3) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

4) LANDO NORRIS (McLaren)

TERZA FILA

5) CARLOS SAINZ (Ferrari)

6) ESTEBAN OCON (Alpine)

QUARTA FILA

7) FERNANDO ALONSO (Alpine)

8) LEWIS HAMILTON (Mercedes)

QUINTA FILA

9) SERGIO PEREZ (Red Bull)

10) CHARLES LECLERC (Ferrari)

SESTA FILA

11) ALEXANDER ALBON (Williams)

12) PIERRE GASLY (AlphaTauri)

SETTIMA FILA

13) SEBASTIAN VETTEL (Aston Martin)

14) DANIEL RICCIARDO (McLaren)

OTTAVA FILA

15) LANCE STROLL (Aston Martin)

16) NICHOLAS LATIFI (Williams)

NONA FILA

17) GUANYOU ZHOU (Alfa Romeo)

18) VALTTERI BOTTAS (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19) YUKI TSUNODA (AlphaTauri)

20) MICK SCHUMACHER (Haas)