Italia, Mancini i dubbi in attacco

Questa sera Italia Svizzera. Mancini senza Immobile . Ballotaggio uno tra Belotti, Raspadori e Bernardeschi al centro del reparto offensivo, Spunta l’ipoteso di Insigne falso nove con Berardi e Chiesa ai suoi lati.

Senza Chiellini, in difesa Mancini dovrebbe piazzare Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson davanti a Donnarumma. In mediana dovrebbero agire invece il recuperato Barella, Jorginho e Locatelli. Davanti, per quanto riguarda gli esterni, a destra dovrebbe partire Berardi e a sinistra Chiesa. In quattro poi si giocano il ruolo di “prima punta”: Insigne, Belotti, Raspadori e Scamacca.



La squadra che dirigerà Italia-Svizzera sarà tutta inglese con l’arbitro Antony Taylor coadiuvato dagli assistenti di gara Gary Beswick e Adam Nunn con Craig Pawson quarto uomo.