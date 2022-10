Nel posticipo che chiude la nona giornata di Serie A la squadra di Sarri batte 4-0 la Fiorentina.

Buona la parttenza della Viola , mentre la Lazio attende e in ripartenza passa in vantaggio (11′) con Vecino bravo a beffare Terracciano di testa su calcio d’angolo . La Fiorentina continua a sprecare e i biancocelesti cinici raddoppiano (25′) con Zaccagni: il colpo di testa è preciso troppo angolato per Terracciano.

Prima del riposo ,ancora Vecino si rende pericoloso con terracciano che evita lo 0-3. Dall’altra parte , Mandragora la traversa nega il gol a Mandragora , e una grande parata di provedel su Martinez Quarta.

Nella ripresa ingresso in campo di Gonzales al posto di Ikonè , subito pericoloso l’argentino che sfiora il gol , su disattenzione di Provedel in uscita .

la Fiorentina preme , la Lazio costretta ad abbassarsi e giocare di rimessa. Immobile su colpo di testa di Milinkovic-Savic centra la traversa con un sinistro potente.

Sarrie Italiano coinvolgomno gli uomini dalle rispettive panchine: nella Fiorentina escono Igor e Amrabat ed entrano Milenkovic e Barak. Nelle fila biancoceleste Luis Alberto invece sostituisce Marcos Antonio. Mosse che insieme agli ingressi di Maleh, Saponara e Hysaj rallentano il ritmo del match.

Jovic continua a non vedere lo specchio della porta biancoceleste , il colpo di testa è alto da buona posizione. Biraghi lo imita calciando a lato dal limite. Dall’altra invece Luis Alberto firma il tris in contropiede e Immobile cala il poker deviando in rete un magnifico assist di tacco di Milinkovic Savic. La Lazio vola alto al terzo posto in classifica aggancia Milan e Udinese a quota 20 punti.



IL TABELLINO



FIORENTINA-LAZIO 0-4



Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Dodò , Martinez Quarta , Igor (14′ st Milenkovic ), Biraghi ; Mandragora , Amrabat (14′ st Barak ), Bonaventura (27′ st Maleh ); Ikonè (1′ st Gonzalez ), Jovic , Kouamè (27′ st Saponara ).

A disp.: Cerofolini, Gollini, Cabral, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Duncan, Bianco. All.: Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel ,; Lazzari , Patric , Romagnoli , Marusic (28′ st Hysaj ); Milinkovic-Savic , Marcos Antonio (15′ st Luis Alberto ), Vecino ; Felipe Anderson (34′ st Pedro ), Immobile , Zaccagni (34′ st Cancellieri ).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Kamenovic, Romero, Radu, Cataldi, Gila, Basic. All.: Sarri

Arbitro: Maresca

Marcatori: 11′ Vecino (L), 25′ Zaccagni (L), 41′ st Luis Alberto (L), 46′ st Immobile (L)

Ammoniti: Amrabat, Igor, Mandragora, Dodò (F); Lazzari (L)

Espulsi: –