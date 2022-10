Vincenzo Italiano scuro in volto dopo la sconfitta con la Lazio.

“Non mi sono piaciuti solo gli ultimi dieci minuti, per il resto la squadra ha fatto bene – ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Siamo partiti forte e abbiamo creato tanto sulla scia della partita fatta in Europa. Poi però abbiamo i soliti problemi. Creiamo tanto, ma non segniamo”. “La Lazio è forte. E’ più avanti di noi. Nel primo tempo hanno avuto due occasioni e hanno segnato – ha aggiunto -. Paghiamo la poca concretezza”.