La Casarano Rally team con Francesco Marotta coglie la vittoria di gruppo sul circuito di Sarno

ECONDA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA CHALLENGE. SUL CIRCUITO DI SARNO IL PILOTA DI CAVALLINO È AUTORE DI UNA GARA SUPERLATIVA CHE LO PORTA A COGLIERE ANCHE IL QUARTO POSTO ASSOLUTO.

L’esaltante stagione della Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team ha fatto tappa tra ieri e la giornata odierna sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno in provincia di Salerno dove si è svolta la trentaquattresima edizione del Napoli Challenge-Sarno, gara valida quale seconda prova del Campionato Italiano Formula Challenge. La compagine salentina si è messa in luce grazie alla prova maiuscola di Francesco Marotta che al volante della Peugeot 106 16v preparata da Ferrara Motors si è battuto con il piglio del campione contro le più potenti vetture dei suoi avversari, centrando la vittoria nel Gruppo Speciale Slalom e di conseguenza nella classe S5 e chiudendo la gara al quarto posto assoluto. Il risultato assume i contorni di una “Mission impossible”, se si considera che la gara si è svolta per buona parte sul bagnato, che il pilota di Cavallino era alla sua prima esperienza agonistica sull’impegnativo circuito campano e che l’ha affrontata azzardando anche la scelta dei pneumatici, una scelta che comunque si è rivelata azzeccata soprattutto nella seconda e terza manche di gara dove ha fatto segnare i migliori riscontri cronometrici, abbassando di molto i tempi realizzati nel corso dei primi tre giri di pista. Sempre vittorioso nella classifica di gruppo Marotta ha iniziato la competizione con le gomme intermedie cogliendo il settimo posto assoluto. La seconda tornata di gara, affrontata con gomme slick, lo ha visto migliorare la propria performance di oltre ventidue secondi chiudendo al quinto posto nella generale. Ma è stata la terza e conclusiva manche, coperta con il tempo di 3’39” e 882 millesimi (migliore di oltre diciassette secondi rispetto alla manche precedente) che gli è valso il terzo miglior crono assoluto, ha sugellare un fine settimana più che positivo e che ha ancora una volta confermato la crescita in termini di prestazioni e di gestione della gara da parte dell’alfiere Casarano Rally Team. Con questa seconda vittoria di gruppo consecutiva Marotta aggiunge altri 5,5 punti alla sua classifica di campionato guadagnando due posizioni e occupando il terzo posto assoluto a mezzo punto dal secondo posto e a una sola lunghezza dal nuovo capoclassifica Cosimo Salonna.

Nella foto (di ACISport): Francesco Marotta su Peugeot 106 16v in azione al 34°Napoli Challenge-Sarno.