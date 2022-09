Serie B: Spal – Venezia 2-0

Nel pposticipo della quinta giornata Serie B la Soal batte il Venezia2-0

Vantaggio con La Mantia , raddoppio di Finotto nel recupero. I tre punti conquistati dalla squadra allenata da Venturato portano la Spal a quota 8 in classifica. Notte fonda per i lagunari, fermi a quattro punti in classifica.

La Classifica

Reggina 12

Brescia 12

Cagliari 10

Frosinone 9

Bari 9

Ascoli 8

Cittadella 8

Genoa 8

SPAL 8

Benevento 7

Cosenza 7

Palermo 7

Ternana 7

Parma 6

Sudtirol 6

Venezia 4

Perugia 4

Modena 3

Como 2

Pisa 1