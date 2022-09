Serie A: Messias – Giroud. Sampdoria – Milan 1-2

Nel terzo anticiopo della sesat giornata , a Marassi il Milan batte la Samp 2-1.

Milan in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, al 1′ del secondo tempo espulso Leao – già ammonito , per gio9co pericoloso su Ferrari.

Match sbloccato già al 6′ da Messias con un intervento non perfetto di Audero, poi alle occasioni rossoneri di raddoppio ha risposto Djuricic con una traversa all’11’. Nella ripresa l’espulsione immediata di Leao e il pareggio al 57′ dello stesso Djuricic hanno rimescolato le carte. L’episodio decisivo è arrivato al 67′ con il rigore conesso dall’arbitro Fabbri dopo il consulto al VAR per fallo di mano di Villar nel tentatico di contrastare Giroud, dal dischetto il francese non sbaglia.Nel finale palo di Verre per la Samp. Espulso Giampaolo.

—

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (14′ st Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (41′ st Vieira); Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (33′ st Verre); Caputo (33′ st Quagliarella). A disp.: Ravaglia, Amione, Murru, Yepes, Pussetto, Conti. All.: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega (33′ st Vranckx); Messias (14′ st Tomori), De Ketelaere (15′ st Bennacer), Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Diaz, Saelemaekers. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 6′ Messias (M), 12′ st Djuricic (S), 22′ st rig. Giroud (M)

Ammoniti: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello, Leris (S)

Espulsi: 1′ st Leao (M) per somma di ammonizioni; 51′ st Giampaolo (S) per proteste