Serie A: Demiral poi Valeri . Atalanta – Cremonese 1-1

Nella sesta giornata di Serie A l’anticipo delle ore 12,30 tra Atalamta e Cremonese finisce 1-1.

Dea raggiunta in testa classifica da Milan e Napoli a quota 14 punti Milan e Napoli. Al Gewiss Stadium gara tosta ed equilibrata. Nel primo tempo i grigiorossi ingabbiano la manovra nerazzurra e gli interventi di Radu e Musso tengono il risultato in equilibrio. Nella ripresa poi cala il ritmo e arrivano i gol. Demiral (74′) sblocca la gara di testa, ma Valeri (79′) pareggia subito i conti approfittando di una respinta corta di Musso.

IL TABELLINO

ATALANTA-CREMONESE 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer (41′ st Zortea), De Roon, Koopmeiners, Soppy (41′ st Maehle); Malinovskyi (11′ st Ederson), Lookman (32′ st Pasalic); Muriel (11′ st Hojlund).

A disp.: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri, Scalvini. All.: Gasperini

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola (38′ st Hendry), Meité, Escalante (15′ st Zanimacchia), Pickel (23′ st Ascacibar), Valeri; Okereke (23′ st Afena-Gyan), Dessers (38′ st Ciofani).

A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Buonaiuto, Castagnetti, Acella, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Alvini

Arbitro: Colombo

Marcatori: 29′ st Demiral (A), 34′ Valeri (C)

Ammoniti: Okoli, Toloi, Demiral (A); Sernicola, Lochoshvili, Pickel, Afena-Gyan (C