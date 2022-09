Sampdoria, Giampaolo:” l’arbitro a diretto a senso unico. La mia espulsione giusta”

La Samp sconfitta dal Milan 2-1. Il tecnico dei blucerchiati Giampaolo, attacca l’arbitro Fabbri:”

Fino al momento dell’espuolsione di Leao , tutto è andato liscio come l’olio, dopo l’arbitro ha diretto a senso unico, quasi lascindo capire che volesse mettere a posto le cose .

Non si deve arbitrare con arroganza ma bisogna saper reggere la pressione. La posta in palio era importante per entrambe le squadre, non soltanto per il Milan” La mia espulsione è stata giusta perché gli ho dato del cogl… – ha aggiunto – ma non si possono gestire cartellini gialli e rossi in quel modo. Ho un grandissimo rispetto per gli arbitri ma la gestione è stata sbagliata”.