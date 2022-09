F1 , Gran Premio d’Italia. La prima volta di Max Verstappen a Monza

Errore della Federazione Internazionale , con la gara che termina dietro la Safety Car.

Max Verstappen vince anche il GP di Monza e consolida il suo primato nel Mondiale F1 2022.

Il pilota Red Bull partito dalla griglia settima poszione dopo due giri recupera subito terreno e tallona Leclerc, il pilota della Rossa alla partenza si è difeso dall’attaco della Mercedes di Geroge Russel .Il Campione del mondo imprime un ritmo infernale e recupera decimi su decimi su Lecler.

Leclerc chiamato ai box per il cambio gomme , da lì in poi Verstappen vola via allungando fino a guadagnare +20 secondi su Leclerc l’olandese aiutato anche da una Virtual Safety Car . Buona la prova di carlos Sainz dalla 18^ posizione in partenza chiude al quatro posto.

Polemiche per il finale di gara: la safety car entra a 5 giri dal termine, a causa del ritiro di Ricciardo, ma la direzione corsa non riesce a far riprendere la gara, che termina così con le macchine in fila indiana e la classifica cristallizzata, un grave errore che la Formula 1 potrebbe ritenersi danneggiata.

Charles Leclerc

George Russel

Podio

Classifica finale GP Monza 2022: ordine d’arrivo

Verstappen Leclerc Russel Sainz Hamilton Perez Norris Gasly de Vries Zhou

15 min fa

16:28

L’ordine d’arrivo del GP Monza della Formula 1 2022

Max VERSTAPPEN Charles LECLERC +2.446 George RUSSELL +3.405 Carlos SAINZ +5.061 Lewis HAMILTON +5.380 Sergio PEREZ +6.091 Lando NORRIS +6.207 Pierre GASLY +6.396 Nyck DE VRIES +7.122 Guanyu ZHOU +7.910 Esteban OCON +8.323 Mick SCHUMACHER +8.549 Valtteri BOTTAS 1 L Yuki TSUNODA 1 L Nicholas LATIFI 1 L Kevin MAGNUSSEN 1 L Daniel RICCIARDO ritirato Lance STROLL ritirato Fernando ALONSO ritirato Sebastian VETTEL



La classifica costruttori aggiornata del Mondiale F1

Red Bull 545 Ferrari 406 Mercedes 371 Alpine 125 McLaren 107 Alfa Romeo 52 Haas 34 AlphaTauri 33 Aston Martin 25 Williams 6

A cura di Michele Mazzeo

18 min fa

16:25

La classifica piloti aggiornata del Mondiale F1

Verstappen (Red Bull) 335 Leclerc (Ferrari) 219 Perez (Red Bull) 210 Russell (Mercedes) 203 Sainz (Ferrari) 187 Hamilton (Mercedes) 168 Norris (McLaren) 88 Ocon (Alpine) 66 Alonso (Alpine) 59 Bottas (Alfa Romeo) 46 Magnussen (Haas) 22 Gasly (AlphaTauri) 22 Vettel (Aston Martin) 20 Ricciardo (McLaren) 19 Schumacher (Haas) 12 Tsunoda (AlphaTauri) 11 Zhou (Alfa Romeo) 6 Stroll (Aston Martin) 5 Albon (Williams) 4 de Vries (Williams) 2 Latifi (Williams) 0