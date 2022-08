Napoli: giornata decisiva per Raspadori e Simeone in maglia azzurra

Giornata importante per il Napoli di Luciano Spalletei a-3 dal debutto in campionato : ore18 , Stadio Benetegodi contro il Verona . Si attendono notizie ufficiali dei nuovi arrivi in casacca azzurra.

Pe l’attacco la società azzurra è pronta a proporre 30 e 5 di bonus per Giacomo Raspadori a fronte dei 40 richiesti dal Sassuolo. Il giocatore ha già detto di sì ed è in pressing sui neroverdi per cercare di trovare presto l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Via Petagna, dentro Simeone

Sembra fatta la cessione di Andrea Petagna al Monza con la formula del prestito a 2,5 milioni di euro per un’operazione complessiva da 15 milioni di euro: questo sbloccherà l’arrivo di Giovanni Simeone, affare da circa 15 milioni di euro, ma il Napoli per ottenere il diritto di riscatto e non l’obbligo potrebbe alzare di qualche milione la cifra del prestito oneroso.