Importanti novità in vista del Mondiale in Qatar.

Gli organizzatori dell’evento vorrebbero anticipare la sfida tra Qatar ed Ecuador alla sera del 20 novembre, anticipando così di un giorno il via al torneo e cambiando la gara d’apertura che al momento è Senegal-Olanda. L’obiettivo è quello di far coincidere una cerimonia inaugurale altamente spettacolare con il match dei padroni di casa, come da tradizione. Si attende la decisione della Fifa.

.