PESI- Campionati Europei Youth e U15:

Sara dal Bò e Simone Abati Campioni Europei U15 e Youth.L’Italia chiude il torneo con 22 medaglie

L’Italia chiude la sua partecipazione ai Campionati Europei Under 15 e Youth con altri due Titoli e altre sei medaglie. Si tratta di Simone Karol Abati e Sara Dal Bo’: il primo ha conquistato poco fa il tiolo Youth nella categoria fino a 96 kg, mentre Sara ieri sera ha vinto il titolo Under 15 nella categoria fino a 81 kg.

Con le sei medaglie conquistate dagli Azzurri, l’Italia chiude la sua partecipazione ai Campionati Europei Under 15 e Youth con ben 22 medaglie e 4 titoli continentali.

SIMONE KAROL ABATI

L’ultimo Azzurro a salire sulla pedana continentale è stato poco fa Simone Karol Abati che ha fatto gara a sé, surclassando letteralmente gli avversari: per lui 150 di strappo e 185 kg di slancio per un totale di 335 kg, ben 40 kg sopra il suo diretto avversario (l’argento è andato all’ucraino Smyk). Numeri che consentono ad Abati di migliorare anche tutti i primati italiani.

SARA DAL BO’

A far suonare l’Inno di Mameli ieri in Moldavia è Sara Dal Bò che ha conquistato il titolo Under 15 nella categoria fino a 81 kg, salendo sul gradino più alto del podio in tutte le specialità e ritoccando non solo tutti i record italiani ma anche il nuovo primato europeo di strappo. L’Azzurrina è l’ultima a salire in pedana, sia nello strappo sia nello slancio, surclassando le avversarie con sei prove valide su sei, tutte di altissimo livello: per lei 86 kg di snatch e 110 di clean and jerk per un totale di 196. Argento per la spagnola Silo Mengue a quasi 30 kg di distanza (167) e bronzo per la rumena Cismanescu con 153.

LE DICHIARAZIONI

Gonario Corbu (Responsabile Collegiale Giovanile)

“Si conclude oggi una edizione da record dell’Europeo Youth e U15. Abbiamo conquistato 22 medaglie e 4 titoli assoluti con Greta, Sara, Samuele e Simone. Sono soddisfatto del risultato di oggi di Simone, ma sappiamo di poter far meglio. C’è un margine di crescita importante. Ora torniamo in Italia e continueremo ad allenarci per i prossimi Campionati Europei Juniores e U23 che si disputeranno a Bucarest a fine luglio”.

Simone Abati

“Sono molto soddisfatto della gara di oggi, poteva andar meglio nello strappo ma sono comunque contento dello slancio. C’è ancora molto da lavorare e migliorare, ma ora mi godo questo risultato”.

Sara dal Bò

“Sono contentissima, non potevo fare di meglio. Sono emozionata, è indescrivibile. Ringrazio in primis il mio allenatore Dino Marcuz e Maria Rosa Flaiban; poi tutta la Pesistica Pordenone, che spero mi abbia seguito dall’Italia e i miei genitori”.