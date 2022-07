Europei calcio femminile: Francia-Italia 5-1

Troppo forte la Francia per le ragazze della nazionale azzurra. All’esordio lall’Europeo femminile l’Italia subisce un pesante 5-1.

Al New York Stadium di Rotherham (Inghilterra) la Francia supera 5-1 le azzurre ,

La prima occasione è per le azzurre : Bonansea lanciata in area a tu per tu con Peyraud-Magnin , calcia , ela sua compagna di club (Juventus) respinge di piede. Inizia lo show transalpino Francesi :doppio vantaggio tra il 9’ e il 12’ con Geyoro e Katoto; allo scadere del primo tempo la Nazionale di Diacre vola con Cascarino (39’) e ancora Geyoro (40’ e 45’). Inutile il gol di Piemonte al 77’ che sfrutta un cross di Boatin. Giovedì ci sarà l’Islanda.

La Classifica del Girone D

FRANCIA 3

ISLANDA 1

BELGIO 1

ITALIA 0

.