Italia-Inghilterra. La finale Uefa Euro 2020. Le probabili formazioni

Si disputerà oggi, domenica 11 luglio, la finaledegli Europei di calcio,prevista allo Stadio Wembley di Londra.

Italia – Inghilterra calcio d’inizio alle ore 21.

Gli azzurri di Roberto Mancini arrivano all’atto finale dell’Europeo dopo un positivo cammino. il gruppo è collaudato ; sarà un 4-3-3, ed il collaudato con Donnarumma tra i pali, la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson, la diga a centrocampo con Barella, Jorginho e Verratti, e l’attacco composto da Chiesa, Immobile ed Insigne.

L’Inghilterra di Gareth Southgate non dovrebbe avere a disposizione Foden. Il 4-2-3-1 inglese dovrebbe vedere Pickford tra i pali, Walker, Stones, Maguire e Shaw in difesa, Rice e Phillips in mezzo al campo, con Saka, Mount e Sterling ad agire dietro l’unica punta Kane.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

L’Uefa ha scelto l’arbitro della finale Italia–Inghilterra: sarà il fischietto olandese Bjorn Kuipers, classe 1973. Il 48enne dei Paesi Bassi sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.