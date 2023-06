Zaffaroni Verona:”i ragazzi sono stati eccezionali e ci hanno creduto”

tto l’orgoglio di Marco Zaffaroni dopo il 3-1 Il Verona batte lo Spezia (3-1) nello spareggio permanenza in Serie A .

Marco Zaffaroni : “Da gennaio a oggi è stata una grandissima rincorsa, coronata con questa vittoria: i ragazzi sono stati eccezionali e ci hanno creduto anche quando non ci credeva più nessuno. Qui ci sono un gruppo e uno staff eccezionali, con pazienza e perseveranza non abbiamo mai smesso di credere in questo obiettivo. La società ci è sempre stata vicina, così come i tifosi con cui vogliamo condividere questa grande gioia”.