Spareggio Serie A: Spezia-Hellas Verona 1-3

Al Mapei Stadium di reggio Emilia il Verona batte lo Spezia 3-1 e conferma la sua permanenza in Serie

.Faraoni sblocca al 5′ con un diagonale destro deviato da Ampadu, che 10 minuti dopo si riscatta e fa 1-1. A decidere lo scontro diretto sono allora Ngonge, che segna due reti tra il 26′ e il 38′ su veviazione di Ampadu e Montipò, che al 70′ para un rigore a Nzola. Lo Sepzia retrocede in Serie B ,.

IL TABELLINO

SPEZIA-VERONA 1-3

Spezia (3-5-2): Dragowski ; Wisniewski (8′ st Verde ), Ampadu , Nikolaou ; Ferrer (38′ st Agudelo ), Zurkowski (20′ st Kovalenko ), Esposito (38′ st Cipot), Bourabia , Reca ; Nzola , Shomurodov 5,5. A disp.: Zoet, Marchetti, Zovko, Ekdal, Krollis. All.: Semplici

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Magnani (40′ st Coppola ), Hien , Dawidowicz (14′ st Cabal ); Faraoni , Tameze, Sulemana , Depaoli ; Ngonge (30′ st Terracciano ), Lazovic (14′ st Verdi ); Djuric (30′ st Gaich ). A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Ceccherini, Veloso, Hrustic, Abildgaard, Lasagna, Braaf, Kallon. All.: Zaffaroni

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5′ Faraoni (V), 15′ Ngonge , 26′, e 38′ (V)

Ammoniti: Hien (V), Depaoli (V), Dawidowicz (V), Montipò (V), Ngonge (V), Reca (S), Esposito (S)

Espulsi: al 22′ st Faraoni (V) per fallo di mano

Note: al 25′ st Nzola (S) sbaglia un calcio di rigore. Recupero 3’+7′