Leonardo Semplici non nasconde la delusione per la retrocessione dello Spezia dopo il ko nello spareggio con il Verona. “Posso guardare le mie 15 partite e credo che oggi sia stato lo specchio di quelle. Creare tante occasioni e non realizzarle come nel secondo tempo la dice tutta sulla nostra stagione. Spiace, c’è tanta amarezza e chiediamo scusa alla nostra gente – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Dazn -.

Correlati