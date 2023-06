Il Manchester City è Campione d’Europa. Inter battuta 1-0

(di Serena Albino GdS) – A Istanbul il City corona la grande galoppata e connquista per la prima volta nella storia del club la Champions League.

All’Ataturk primo tempo con pochissime emozioni: bernanrdo Silva sfiora il montante alto alla destra di Oanana, l’Inter risponde con Barella , il tiro da lunga distanza termina fuori.

tegola per Guardiola, De Bruyne costretti ad uscire per un’infortunio muscolare, al suomposro Foden.

Il promo tempo sichiude 0-0, più tatticismo che occasioni.

Nella ripresa i Citizens non sfruttano un errore di Onana, La squadra di Guardiola è padrona del gioco col possesso palla, ma i corridoi sono bloccati dall’attenta lettura della difesa nerazzurra.

Dopo un tentativo di Lautaro, la difesa del City mura un destro dal limite di Calhanoglu, poi Inzaghi fa entrare Lukaku al posto di Dzeko. Occcasionissima per l’Inter su errore di Akanji e retropassaggio a Ederson: Lautaro fallisce una grande occasione per sbloccare il match.

Il City passa in vantaggio al (23′) , su iniziativa di Bernardo Silva , il retropassaggio raccolto das Rodri che prende la mira è batte Onana.

L’Inter risponde con determinazione e centra una traversa di testa con Dimarco e impegnando Ederson con Lukaku.

I nerazzurri premono alla ricerca del pareggio , il City ne approfitta per rispondere in veloci ripartenz : Foden si autolancia e calcia a colpo sicuro , Onana respinge evitando il raddoppio dei Ciizens, poi Grealish non trova Haaland in area. L’Inter ci crede e innesca un finale ricco di emozioni. Gosens entrato al posto di Nastoni , peca Lukaku. il belga da pochi passi colpisce di testa e centra il ginocchio di Ederson, sulla respinta Dias devia in corner con la palla che sfiora la base del palo.

Ultimo sussulto nerazzurro nel recupero sugli sviluppi di un corner ancora Ederson con un grande riflesso evita il pareggio su conclusione di testa di Gosens.

Al triplice fischio finale ol City conquista la prima Champions della storia del club insieme alla Premier League e alla Fa Cup.





IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 1-0

Manchester City (3-2-4-1): Ederson 7,5; Akanji 6, Dias 7, Aké 5 Stones 6 (37′ st Walker 6), Rodri 7,5; Bernardo Silva 7, De Bruyne 5,5 (36′ Foden 6,5), Gundogan 6,5, Grealish 6; Haaland 5.

A disp.: Ortega, Carson, Philips, Laporte, Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis. All.: Guardiola 7

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 6 (39′ st D’Ambrosio sv), Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (31′ st Gosens 6); Dumfries 5 (31′ st Bellanova 6), Barella 6,5, Brozovic 5,5, Calhanoglu 5,5 (39′ st Mkhitaryan sv), Dimarco 6; Lautaro 5, Dzeko 6 (57′ Lukaku 5).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Correa, Asllani, Skriniar. All.: Inzaghi 7

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 23′ st Rodri (M)

Ammoniti: Haaland (M); Barella, Lukaku, Onana (I)