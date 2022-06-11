F1, Gran Premio Arzebaijan: ennesima pole di Leclerc. Secondo Perez , terzo Verstappen

Redazione 11 Giugno 2022 F1 Commenti disabilitati su F1, Gran Premio Arzebaijan: ennesima pole di Leclerc. Secondo Perez , terzo Verstappen

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan. 2° Perez, 3° Verstappen

Altra pole di Charles  Leclerc  il monegasco della Ferrari  dopo Monaco si ripete a  Baku  nel Gran Premio dell’Arzebaijan. Seconda posizione per il vincitore di Montercarlo Sergio Perez (Red Bull), terzo il compagno di scuderia e campione dòl mondo in carica Max Verstappen, davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz.

La griglia di partenza domani alle ore 13

PRIMA FILA

1) CHARLES LECLERC (Ferrari) – pole in 1:41.359

2) SERGIO PEREZ (Red Bull)

SECONDA FILA

3) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)

4) CARLOS SAINZ (Ferrari)

TERZA FILA

5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

6) PIERRE GASLY (AlphaTauri)

QUARTA FILA

7) LEWIS HAMILTON (Mercedes)

8) YUKI TSUNODA (AlphaTauri)

QUINTA FILA

9) SEBASTIAN VETTEL (Aston Martin)

10) FERNANDO ALONSO (Alpine)

SESTA FILA

11) LANDO NORRIS (McLaren)

12) DANIEL RICCIARDO (McLaren)

SETTIMA FILA

13) ESTEBAN OCON (Alpine)

14) GUANYOU ZHOU (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15) VALTTERI BOTTAS (Alfa Romeo)

16) KEVIN MAGNUSSEN (Haas)

NONA FILA

17)ALEXANDER ALBON (Williams)

18) NICHOLAS LATIFI (Williams)

DECIMA FILA

19) LANCE STROLL (Aston Martin)

20) MICK SCHUMACHER (Haas)