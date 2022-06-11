F1, Gran Premio Arzebaijan: ennesima pole di Leclerc. Secondo Perez , terzo Verstappen

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan. 2° Perez, 3° Verstappen
Altra pole di Charles Leclerc il monegasco della Ferrari dopo Monaco si ripete a Baku nel Gran Premio dell’Arzebaijan. Seconda posizione per il vincitore di Montercarlo Sergio Perez (Red Bull), terzo il compagno di scuderia e campione dòl mondo in carica Max Verstappen, davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz.
La griglia di partenza domani alle ore 13
PRIMA FILA
1) CHARLES LECLERC (Ferrari) – pole in 1:41.359
2) SERGIO PEREZ (Red Bull)
SECONDA FILA
3) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)
4) CARLOS SAINZ (Ferrari)
TERZA FILA
5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
6) PIERRE GASLY (AlphaTauri)
QUARTA FILA
7) LEWIS HAMILTON (Mercedes)
8) YUKI TSUNODA (AlphaTauri)
QUINTA FILA
9) SEBASTIAN VETTEL (Aston Martin)
10) FERNANDO ALONSO (Alpine)
SESTA FILA
11) LANDO NORRIS (McLaren)
12) DANIEL RICCIARDO (McLaren)
SETTIMA FILA
13) ESTEBAN OCON (Alpine)
14) GUANYOU ZHOU (Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15) VALTTERI BOTTAS (Alfa Romeo)
16) KEVIN MAGNUSSEN (Haas)
NONA FILA
17)ALEXANDER ALBON (Williams)
18) NICHOLAS LATIFI (Williams)
DECIMA FILA
19) LANCE STROLL (Aston Martin)
20) MICK SCHUMACHER (Haas)