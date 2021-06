Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Roland Garros 2021.

Sulla terra rossa francese, il greco batte Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 al termine di un match in cui il numero 5 al mondo, in vantaggio di due set, subisce la rimonta ma si aggiudica il parziale decisivo. Per la prima volta in carriera, il 22enne si giocherà la vittoria in uno Slam: affronterà uno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal.