Inter , Inzaghi:”abbiamo fatto un primo tmpo straordinario”

Simone Inzaghi si gode la vittoria nell’andata semifinale d’andata di Champions League.

“Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, sono molto soddisfatto – le parole del tecnico nerazzurro a Prime Video -. Potevamo chiaramente fare anche più di due gol, ma comunque è stata una grande gara. Sappiamo che siamo in vantaggio, ma ora c’è il ritorno: giocheremo in casa e avremo il nostro pubblico con noi, dovremo fare un altro sforzo per un grande sogno. I ragazzi hanno coperto ogni centimetro, chi è entrato ha dato grandi risposte, è così che si fanno grandi prestazioni”.