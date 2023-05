Europa league: Roma – B:Leverkusen. le probabili formazioni

Stasera alle ore 21 , stadio Olimpico , semifinale d’andata Europa League : Roma contro Bayer Leverkusen

Quì Roma: Mourinho ancora alle prese con le numerose assenze. di Lorente, Karsdorp e Smallinged El Shaarawi. Ceklik disponibile il turco sarà sistemnatoin difesa con mancini e Ibanez.

eIn porta Rui Patricio. A centrocampo riprende il suo posto Cristante insieme a Matic e a Bove. Sulle corsie esterne Spinazzola e Zalewski. In attacco torna dal 1’ Abraham, in panchina Belotti non al meglio. A supportare l’inglese capitan Pellegrini. In ripresa Dybala e Wijnaldum, ma entrambi partiranno dalla panchina.

Quì Leverkusen: Xabi Alonso si affida in difesa a Hincapié e Tah. Spazio in mezzo al campo ad Amiri e Adli. Dalla panchina Bellarabi e Palacios. Indisponibile l’ex giallorosso Schick.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All.: Xabi Alonso