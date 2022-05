Mondiale Elite Istanbul 2022 – DAY 3 TRIS DI VITTORIE AZZURRE – DOMANI 4 AZZURRE SUL RING

I Campionati Mondiali Elite Femminili sono in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia) in quel della Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri.

Oggi in programma la terza giornata con tre azzurre sul ring:

Terza giornata del Mondiale che si apre per le azzurre con la vittoria della Savhcuk nei 16° 52 Kg. L’azzurra, superando 5-0 la coreana Kim, stacca il pass per gli ottavi in cui (15/5) sfiderà la tedesca Satorius.

Irma Testa vola negli ottavi 57 Kg grazie a una vittoria prima del limite (RSC 2 Round) contro la giapponese Kimura. L’azzurra si giocherà il pass per i quarti (14/5) nel match contro la polacca Kruk.

La 63 Kg Susie Canfora, imponendosi per 5-0 sulla kenyota Mwangi, passa agli ottavi in cui (15/5) se la vedrà con la boxer venezuelana Alcala.

“Molto bene la Savchuk nel suo esordio in una competizione così importante” queste le parole di Coach Renzini “Irma, dopo un primo round con il freno a mano tirato, si è sciolta nel secondo e ha vinto prima del limite. Contentissimo per la Canfora sia perchè ha disputato un ottimo incontro sia perchè lo ha fatto da una categoria di peso che la vedeva al debutto.”

Domani saranno 4 le azzurre a salire sul quadrato Mundial:

16 66 Kg Carini vs Surmeneli TUR

16 60 Kg Mesiano vs Yildiz TUR

16 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY

16 54 Kg Chaarabi vs Jin KOR

PROGRAMMA MATCH – RISULTATI AZZURRE:

9/5

32 57 Kg Testa vs Camara MLI 5-0

10/5

16 48 Kg Bonatti vs Wanda JPN 2-3

11/5

16 57 Kg Testa vs Kimura JPN W RSC 2 ROUND

16 63 Kg Canfora vs Mwangi KEN 5-0

16 52 Kg Savchuk vs Kim KOR 5-0

12/5

16 66 Kg Carini vs Surmeneli TUR

16 60 Kg Mesiano vs Yildiz TUR

16 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY

16 54 Kg Chaarabi vs Jin KOR

14/5

8° 57 Kg Testa vs Kruk

15/5

8° 52 Kg Savchuk vs Satorius GER

8° 63 Kg Canfora vs Alcala VEN

MONDIALE VISBILE IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE UFFICIALE IBA (CLICCA QUI)

8 le azzurre in gara:

48kg Bonatti Roberta CS Carabinieri

50 Kg Sorrentino Giordana CS Carabinieri

52 Kg Savchuk Olena Sauli Boxe

54 Kg Charaabi Sirine GS Fiamme Oro

57 Kg Testa Irma GS Fiamme Oro

60 Kg Mesiano Alessia GS Fiamme ORO

63 Kg Canfora Assunta GS Fiamme ORo

66 Kg Carini Angela GS Fiamme Oro

ITABOXING STAFF:

Staff

Tappa Alberto (Secretary General – Team Manager)

Renzini Emanuele (Head Coach)

D’Andrea Riccardo (Coach)

Alota Massimiliano (Coach)

Pantini Pierluigi (Massoterapista)