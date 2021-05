Serie B. Salernitana in Serie A. Risultati 38 e ultima giornata

Serie B, i risultati della 38^ giornata: Salernitana promossa in A, Cosenza finisce in C

Dopo un’attesa di 22 anni La Salernitana vince 3-0 a Pescara e conquista la promozione in Serie A Sconfitto del Monza ko 2-0 col Brescia, quest’ultimo ai playoff col Chievo. La Spal chiude 9^ nonostante l’1-0 alla Cremonese. In fondo il Pordenone batte il Cosenza e lo condanna alla C, evitando i playout. Nelle altre partite l’Empoli rimonta il Lecce, il Frosinone vince 4-0 in trasferta con la Reggina. Pisa-Entella termina 3-2, Vicenza batte l’Entella in extremis, 1-1 nel derby tra Cittadella e Venezia. Il Vicenza vince in extremis 2-1 contro la Reggiana.

PESCARA-SALERNITANA 0-3

67′ rig. Anderson, 72′ Casasola, 81′ Tutino

MONZA-BRESCIA 0-2

69′ Ayé, 78′ Mangraviti





EMPOLI-LECCE 2-1

24′ Rodriguez (L), 51′ La Mantia (E), 69′ Matos (E)



CITTADELLA-VENEZIA 1-1

33′ Bocalon (V), 50′ Baldini (C)



CHIEVO-ASCOLI 3-0

19′, 57′ Canotto, 80′ Garritano

SPAL-CREMONESE 1-0

81′ Segre



REGGINA-FROSINONE 0-4

28′, 38′, 78′ Novakovich, 76′ Ciano



PISA-VIRTUS ENTELLA 3-2

25′ Koutsoupias (E), 38′ Belli (P), 71′ rig. Marsura (P), 76′ Palombi (P), 78′ Dragomir (E)



VICENZA-REGGIANA 2-1

13′ Giacomelli (V), 37′ Yao (R), 91′ Jallow (V)



PORDENONE-COSENZA 2-0

78′ Butic, aut. Crecco