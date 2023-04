Atp Montecarlo:eliminati Norrie, Murray. SAvanzano Wawrinka, Schawartzman, Thiem e Van Zandschlup

Nel primo turno dell’Atp di Montecarlo viene subito eliminato Cameron Norrie.

Il numero 13 del ranking perde in due set (6-3, 6-4) contro l’argentino Francisco Cerundolo, prossimo avversario di Matteo Berrettini. Fuori (ma qui non è una sorpresa) anche Andy Murray, che si arrende 2-0 (6-1, 6-3) contro De Minaur. Wawrinka supera Griekspoor 2-1 in rimonta (5-7, 6-3, 6-4). Avanzano al turno successivo anche Schwartzman, Thiem e Van De Zandschlup. i tedeco suoera il belga Goffin (6-4, 6-2).

Gli altri risultati:

Draper Baez, 2-0 (6-3, 7-5).

Struff,- Albert 2-0 (6-4, 6-3)

Bonzi -Zapata Miralles -2-0 (6-1, 7-5)

Popyrin – Lajovic, 2-0 (7-6, 6-3)

Struff -Albert Ramos -Vinolas 2-0 (6-4, 6-3)

Van De Zandschlup – Griekspoor 2-1 (5-7, 6-3, 6-4),

Gakhov – McDonald 2-1 (7-6, 2-6, 6-3).

Thiem – Gasquet 2-0 (6-1, 6-4)

Bautista Agut -Krajinovic 2-1 (5-7, 7-6, 6-1).