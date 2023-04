Per il nigeriano una via ‘Crucis’ . Rientrato dalla Nigeria a fine marzo non si è mai allenato in gruppo solo singolarmente . L’attacante capocannoniere del campionato non è stato convocato per la sfida di andata quarti di Champions League contro il Milan.

Una scelta che fa male , ma cautelativa per evitare ricadute tentare di averlo a disposizione nel match di ritorno al ‘Maradona’.

.A questo punto Spalletti ha provato alcune alternative , condiserata l’indisponibilità del’Cholito’ Simeone , infortunatosi nella sfida contro il Lecce. Le scelte del tecnico partenopeo saranno obbligate: Raspadori al centro dell’attacco , se l’ex Sassuolo non in brillantissima forma , oppure ripiegare Kvarastskelia nel tridente con Politano e Lozano.

Il georgiano però non è l’unica opzione perché, secondo quanto riporta Il Mattino, in quel ruolo Spalletti avrebbe provato anche Elmas, al centro di un tridente completato da Lozano e Kvara.