Grifonissima! Campionato Italiano per Giornalisti

Dopo la doverosa sospensione di due anni per via della situazione pandemica, riprende il campionato nazionale di podismo per giornalisti. Si conferma anche in questa nona edizione l’abbinamento con la Grifonissima, la tradizionale corsa su strada che torna anch’essa nella sua versione tradizionale il giorno 8 Maggio 2022.

La manifestazione podistica GRIFONISSIMA è organizzata dalla ASD Grifonissima, gruppo sportivo dell’UniCredit Circolo Umbria. Il campionato nazionale di Podismo è invece organizzato dal gruppo umbro dell’Ussi insieme alla stessa ASD Grifonissima.

Partenza

La manifestazione si svolgerà a Perugia domenica 8 maggio 2022. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 in Piazza IV Novembre, la partenza verrà data alle ore 9,30.

La linea di partenza sarà situata in Corso Vannucci all’altezza del civico 39 ed il percorso si concluderà all’interno dello Stadio comunale di Santa Giuliana.

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Percorso KM 10,4

Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Via Ripa di Meana, Viale San Domenico, Via B. Bonfigli, Porta S. Costanzo, Viale Roma, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Via Pinturicchio, P.zza Fortebraccio, Corso Garibaldi, Via Zeffirino Faina, Via F. Innamorati , Via A. Vecchi, Rotonda dell’Elce, Viale O. Antinori, Porta Conca, Viale P. Pellini, Porta Eburnea, Via F. di Lorenzo, Via B. Orsini, Via Cacciatori delle Alpi, Stadio S. Giuliana.

Rifornimenti: E’ previsto un solo ristoro al km. 5 (Piazza Grimana – Arco Etrusco) con acqua in bottiglia da 0,5 litri

Per quanto concerne il Criterium Nazionale riservato ai giornalisti, è aperto a colleghi e colleghe di tutta Italia, pubblicisti, praticanti o professionisti, che siano o meno iscritti ad un gruppo sportivo. Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, nell’ambito di una classifica separata rispetto a quella generale. I requisiti di partecipazione sono quelli previsti nel regolamento generale (in allegato)

L’iscrizione è completamente gratuita. La quota di iscrizione è a carico di USSI Umbria. Ogni atleta potrà iscriversi entro giovedì 5 maggio inviando alla segreteria di USSI Umbria una mail a segretario@ussiumbria.it e contestualmente a stefano@giommini.it, copia della tessera di iscrizione all’albo e i documenti previsti dal regolamento.