Due volte Arrnautovic. Bologna – Sampdoria 2-0

Nel posticopo della 32^ giornata, il Bologna batte la Sampdoria 2-0

Un bel regalo per Sinisa Mihajlovic , al Dall’Ara Arnautovic siglia una doppietta che affonda i blucerchiati.

Parte be la Samp fino al decimo , poi la partita la fa il Bologna sfiorando in un paio di occasioni il vantaggio. Stoico Medel che resta in campo dopo una brutta botta rimediata.

Nella ripresa al 61’ Arnautovic sblocca dil risultato , poi colpisce una traversa, propizia un altro legno di Sansone e al 76’ chiude i conti con una rete di gran tecnica. Gli uomini di Giampaolo perdono senza lottare e restano a +7 sulla retrocessione.