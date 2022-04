Calcio Serie C – Risultati 36^ Giornata

Bari , già promosso in Serie B

GIRONE A

FIORENZUOLA-SUDTIROL 0-4

RETI: 6 De Marchi, 42 Voltan, 72 Rover, 85 Beccaro

PADOVA-GIANA 1-0

RETI: 72 Chirico

TRIESTINA-PRO VERCELLI 4-2

RETI: 27 St. Clair (T), 37 Panico (P), 56 Procaccio (T), 59 Trotta rig. (T), 87 Gatto (P), 90+4 Trotta (T)

ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA 0-0

FERALPISALO’-PRO PATRIA 2-1

RETI: 5 Spagnoli (F), 19 Guerra (F), 68 Piu (P)

JUVENTUS U23-RENATE 2-1

RETI: 35 Brighenti (J), 48 Esposito (R), 53 Zuelli (J)

LECCO-PIACENZA 1-2

RETI: 4 Munari (P), 8 Giudici (L), 49 Nava (P)

MANTOVA-PERGOLETTESE 0-2

RETI: 28 Morello, 80 Lepore

PRO SESTO-LEGNAGO 1-2

RETI: 68 Contini (L), 89 Pecorini (P), 90+1 Sgarbi (L)

SEREGNO-TRENTO 0-0

GIRONE B

CARRARESE-LUCCHESE 1-0

RETI: 76 Rota

OLBIA-VIS PESARO 1-1

RETI: 32 Ragatzu (O), 90+2 Marcandella (P)

SIENA-ANCONA 1-1

RETI: 51 Delcarro (A), 90+2 Cardoselli (S)

PESCARA-GROSSETO 2-1

RETI: 14 D’Ursi (P), 28 Artioli (G), 39 Ferrari (P)

FERMANA-REGGIANA 1-2

RETI: 60 Zamparo (R), 65 Cremonesi (R), 83 Pannitteri (F)

GUBBIO-PISTOIESE 2-2

RETI: 47 Vano (P), 60 Suciu (P), 80 Signorini (G), 90+3 Redolfi (G)

MODENA-IMOLESE 2-1

RETI: 69 Pergreffi (M), 87 Liviero rig. (I), 90+1 Gagno (M)

MONTEVARCHI-CESENA 4-0

RETI: 25 Lischi, 34 Gambale, 74 Jallow, 89 Carpani

TERAMO-PONTEDERA 1-1

RETI: 5 Benedetti (P), 41 Bernardotto (T)

VIRTUS ENTELLA-VITERBESE 2-1

RETI: 11 Volpicelli (V), 49 Schenetti (E), 58 Merkaj (E)

GIRONE C

MONOPOLI-PALERMO 0-2

RETI: 19 Valente, 78 Brunori

BARI-AVELLINO 1-0

RETI: 40 Maita

CAMPOBASSO-VIBONESE 4-1

RETI: 44 Bonta (C), 45+2 Bolsius (C), 62 Persia (C), 72 Merkaj (C), 90+3 Zappa (V)

CATANIA-LATINA Annul.

JUVE STABIA-PAGANESE 4-0

RETI: 11 Bentivegna, 60 Bentivegna, 82 Caldore, 89 Ceccarelli

MESSINA-TARANTO 1-0

RETI: 70 Rizzo

MONTEROSI-FRANCAVILLA 1-0

RETI: 80 Costantino rig.

PICERNO-FIDELIS ANDRIA 3-0

RETI: 4 Gerardi, 61 Gerardi, 68 Pitarresi

TURRIS-POTENZA 0-2

RETI: 51 Romero, 60 Nigro

FOGGIA-CATANZARO 11/04 21:00

LE CLASSIFICHE DEI TRE GIRONI

GIRONE A P G 86 36 SUDTIROL 84 36 PADOVA 65 36 FERALPISALO’ 61 36 RENATE 54 36 LECCO 54 36 TRIESTINA 52 36 PRO VERCELLI 50 36 JUVENTUS U23 49 36 PIACENZA 43 36 FIORENZUOLA 42 36 PRO PATRIA 42 36 VIRTUS VERONA 42 36 ALBINOLEFFE 40 36 PERGOLETTESE 39 36 MANTOVA 38 36 TRENTO 32 36 PRO SESTO 32 36 SEREGNO 30 36 GIANA ERMINIO 30 36 LEGNAGO SALUS

GIRONE B P G 84 36 MODENA 80 36 REGGIANA 63 36 CESENA 62 36 VIRTUS ENTELLA 61 36 PESCARA 51 36 ANCONA 51 36 GUBBIO 45 36 VIS PESARO 45 36 CARRARESE 44 36 LUCCHESE 43 36 PONTEDERA 42 36 TERAMO 41 36 MONTEVARCHI 40 36 OLBIA 40 36 SIENA 36 36 PISTOIESE 35 36 VITERBESE 35 36 FERMANA 31 36 IMOLESE 30 36 GROSSETO

GIRONE C P G 74 34 BARI 63 35 PALERMO 61 34 AVELLINO 58 33 CATANZARO 55 34 MONOPOLI 55 33 VIRTUS FRANCAVILLA 50 34 MONTEROSI 48 33 FOGGIA [-4] 47 34 JUVE STABIA 46 34 PICERNO 43 34 CAMPOBASSO 43 33 TURRIS 41 34 LATINA 39 35 ACR MESSINA 37 34 TARANTO 35 34 POTENZA 29 34 FIDELIS ANDRIA 26 34 PAGANESE 21 34 VIBONESE 0 0 CATANIA

Classifiche Marcatori – Il numero affianco al giocatore (calci di rigore)

GIRONE A 16 RETI – Maistrello (2, Renate) 14 RETI – Galuppini (2, Renate 14/Sudtirol 0), Ganz (3, Lecco) 13 RETI – Manconi (2, Albinoleffe) 11 RETI – Ceravolo (1, Padova), Guerra (Feralpisalò), Miracoli (6, Feralpisalò) 10 RETI – Cesarini (5, Piacenza), Comi (1, Pro Vercelli) 9 RETI – Cocco (3, Seregno), Monachello (Mantova)

GIRONE B 18 RETI – Zamparo (4, Reggiana) 16 RETI –Ferrari (1, Pescara), Magnaghi (1, Pontedera), Rolfini (4, Ancona) 15 RETI – Lanini (1, Reggiana) 14 RETI – Volpicelli (4, Viterbese) 12 RETI – Faggioli (1, Ancona), Gambale (2, Montevarchi), Pierini (1, Cesena) 11 RETI –Minesso (2, Modena), Scarsella (Modena), Udoh (Olbia)

GIRONE C 24 RETI – Brunori (3, Palermo) 21 RETI – Moro (10, Catania) 17 RETI – Antenucci (8, Bari) 15 RETI – Ferrante (1, Foggia) 14 RETI –Costantino (4, Monterosi) 11 RETI – Carletti (4, Latina), Curcio (3, Foggia), Leonetti (Turris), Liguori (1, Campobasso)