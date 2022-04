Calcio Italia Femminile: la ct Bertolini:”domani contro la Svizzera sarà dura, mi aspetto di fare una partita per vincere”

Bertolini alla vigilia della partita decisiva per la qualificazione ai mondiali che si giocheranno tra Australia e Nuova Zelanda.

Intervistata dalla trasmissione Radio anch’io sport di Radio1, Bertolini riconosce che le nostre avversarie “sono forti, ci hanno già battute in casa. Mi aspetto di fare una partita per vincere. E’ l’unico risultato che abbiamo per poter andare direttamente ai Mondiali, anche se poi mancano due partite”.

“Queste ragazze quando scendono in campo danno tutto quello che hanno, soprattutto spirito di sacrificio. La squadra sta bene – aggiunge la Ct azzurra- il pari della Svizzera con la Romania ci ha galvanizzate e ci dà maggiore consapevolezza, non sarà facile”.

Una insidia per le nostre calciatrici arriva dal tipo di campo, che non è in erba ma in sintetico: “Sono d’accordo con Mourinho – ha commentato Bertolini -, io non amo giocare né allenarmi sul campo sintetico: gli infortuni sono maggiori. Anche se i campi di ultima generazione sono ottimi è qualcosa di non naturale. Comunque non sono preoccupata perché già tante ragazze sono abituate a giocare sul sintetico”.