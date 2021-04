Serie A:Inter-Cagliari 1-0

Nella 30a giornata di Serie A, l’Inter batte 1-0 il Cagliari, conquista l’11a vittoria di fila a-1 dal record del 2011

A San Siro il Cagliari resiste grazie alle parate del giovane portiere scuola Udinese Vicario, il giovane portiere si esibisce con interventi pregievoli su Erikssen e Darmian nel primo tempo.

Il Cagliari su didende la squadra è ben messa in campo la squadra di Semplici.

Nella ripresa il vice-Cragno ancora protagonista su Eriksen e Sensi .

L’Inter insiste , Conte richiama Young per Hakimi , dentroanche Lautaro Martinez per Sanchez. L’azione del gol al 32’: cross di Hakimi rasoterra per l’accorrente Darmian calcia lapalla dal basso in alto che s’inasacca.

Il Cagliari che fino allo svatanggio ha controllato il match , prende l’iniziativa e mette alle corde l’Inter che resiste fino al 93’ recupero compreso. Nerazzurri che rispediscono il Milan a-11 in classifica. Sardi a -5 dalla salvezza.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni ; Darmian (39′ st D’Ambrosio ), Sensi (36′ st Vecino ), Brozovic , Eriksen (36′ st Gagliardini ), Young (25′ st Hakimi ); Lukaku , Sanchez (25′ st Lautaro Martinez ). A disp.: Padelli, Radu, Ranocchia, Perisic, Pinamonti. All.: Conte

Cagliari (3-5-2): Vicario ; Rugani (39′ st Simeone ), Godin , Carboni ; Zappa (46′ st Cerri ), Marin , Nainggolan , Duncan (27′ st Asamoah ), Nandez ; Pavoletti (46′ st Pereiro ), Joao Pedro . A disp.: Aresti, Ciocci, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Lykogiannis, Walukiewicz. All.: Semplici

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 32′ st Darmian (I)

Ammoniti: Brozovic (I), Nainggolan (C