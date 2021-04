Serie A: Udinese-Torino 0-1

Nel terzo anticipo della 30a giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 l’Udinese e conquista tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza, portandosi a +5 sul Cagliari terzultimo.

Una gara delicata per il Toro considerato posizione in classifica. La metà del primo tempo è senza particolari emozioni , da segnalare al (21) il colpo di testa di Sanabria in tuffo su cross di Belotti imprecisa la conclusione. Risponde l’Udinese al (24’), destro di De Paul che finisce fuori. Alla mezz’ora Rincon deviato da Becao in corner.

Al (33’) , la difesa granata pasticcia, Buongiorno e, Molina a porta vuoya non trova la stoccata vincente

La classe di De Paul si vede al 34′ e il 41′, l’argentino va al tiro ben tre volte, imprecise le prime due, mentre sulla terza è bravo Milinkovic-Savic a respingere in tuffo.Prima del riposo il colpo di testa centrale di Llorente, ancora una volta respinto dal portiere serbo.

Nella ripresa il Torino al (61) passa in vantaggio: Verdi su calcio di punizione serve Belotti travolto ingenuamente da Arslan. Calcio di rigore dal dischetto il Gallo lascia immobile Musso e fa centro.Gotti tenta il tutto per tutto con Okaka, Forestieri e Nestorovski in campo nel finale.

Le azioni dell’Udinese sono per lo più dettate dall’animosità e non creano particolari pericoli per la porta difesa da Milinkovic-Savic. Al triplice fischio è festa grande per il Toro, tre punti come una colata d’oro utili per la salvezza.

UDINESE-TORINO 0-1

Udinese (3-5-1-1): Musso ; Becao , Bonifazi , Samir (33′ st Ouwejan); Molina , De Paul , Walace , Arslan (20′ st Forestieri ), Stryger Larsen (41′ st Nestorovski ); Pereyra ; Llorente (20′ st Okaka ). A disp.: Scuffet, Gasparini, Makengo, Nuytinck, Braaf, Micin, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic ; Izzo , Bremer , Buongiorno ; Vojvoda , Rincon (20′ st Lukic ), Mandragora , Ansaldi ; Verdi (39′ st Linetty ); Sanabria (20′ st Zaza ), Belotti . A disp.: Ujkani, Sava, Baselli, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou. All.: Nicola

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16′ st rig. Belotti (T)

Ammoniti: Mandragora (T), Buongiorno (T), Zaza (T)