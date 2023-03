Nella 29a giornata della Serie B il Cagliari, travolge l‘Ascoli 4-1.

Dopo il vantaggio marchigiano con Forte (19′) e un primo tempo in controllo per gli ospiti,: Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa calano il poker e firmano una grande vittoria per Claudio Ranieri. I rossoblù salgono così al sesto posto, agganciando la Reggina a 42 punti.