SERIE A: Spezia Inter 2-1 . Maldini- Nzola infilazano i nerazzurri

‘Inter crolla ancora in trasferta, perdendo 2-1 contro uno Spezia che non vinceva da otto partite e non Grande festa allo stadio ‘Picco ‘ , lo Spexia batte lpInter 2-1. Liguri crntramo la vittoria dopo otto turn.

Si può definire un’impresa il match dello Spezia contro la più quotata Inter ma, quando si gioca con il cuore , allea fine i risultati si raggiungono.

L’Inter parte forte e nel giro e possesso della palla chiude lo Spezia nella propria metà campo. Le occasioni non mancano , la più ghiotta al 13′ : fallo in area commesso da Caldara su D’Ambrosio, e dopo il check VAR l’arbitro Marinelli assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Lautaro e Dragowsky si allunga respingendo il penalty. L’inter non abbassa il ritmo con un forcing asfissiante : ancora Lautaro al 20 e 41′ con Drawgoski ancora protagonista nel murare l’attaccante argentino

L’unico pericolo per Handanovic lo procura Agudelo dopo essersi involato sul centro-sinistra, da posizione decentrata colpisce la traversa al 31′. Si va così al riposo sullo 0-0

Nella ripresa Semplici passa al 4-2-3-1, inserendo Maldini ed Ekdal, ma il copione del match non cambia. po su una veloce ripartenza lo Sezia passa in vantaggio :(34′), Nzola difende il pallone al limite dell’area nerazzurra ingaggiando un copro a corpo con Bastoni, l’assist per l’accorrente Maldini , il filgio d’arte piazza la palla alle spalle di Handanovic.

Inzaghi reagisce cambi e il tridente: dentro Dimarco, Calhanoglu, Dumfries e Dzeko, che va ad affiancare Lautaro e uno spento Lukaku.

Poco dopo entra anche Valentin Carboni, per Darmian .Il pressing si alza e i nerazzurri pareggiano all’83: Salva Ferrer mette giù in area Dumfries, Lukaku trasforma dal dischetto. Non è finita Dumfries atterra Kovalenko e Nzola firma il 2-1 dagli undici metri all’86’ , (2-1), risultato che non cambia fino alla triplice fischio finale-.

IL TABELLINO

Spezia-Inter 2-1



Spezia (3-5-2): Dragowski ; Ampadu , Caldara , Nikolaou ; Amian , Zurkowski (1′ st Ekdal 6), Bourabia , Agudelo (20′ st Kovalenko ), Gyasi (35′ st Salva Ferrer ); Shomurodov (1′ st Maldini , dal 44′ st da Wisniewski), Nzola . A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Krollis, Esposito, Giorgeschi, Cipot. All.: Semplici

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio (20′ st Dumfries ), Acerbi , Bastoni, Darmian (35′ st Carboni ), Barella (20′ st Calhanoglu ), Brozovic , Mkhitaryan (20′ st Dzeko ), Gosens (20′ st Dimarco ); Lautaro , Lukaku 5.5. A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, Zanotti. All.: Inzaghi

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 9′ st Maldini (S), 38′ st Lukaku rig. (I), 41′ st Nzola rig. (S)

Ammoniti: Gyasi (S), Caldara (S), Nikolaou (S)



Note: Dragowski (S) para un rigore a Lautaro Martinez (I) al 13′