Italia sconfitta nel Sei Nazion dal Galles 29-17.

L’Italrugby incassa la quarta sconfitta in altrettante partite: all’Olimpico di Roma, il Galles si impone 29-17, relegando gli azzurri all’ultimo posto in classifica. Avvio complicato per la formazione di Crowley, che a fine primo tempo è sotto 22-3: non bastano le mete di Negri e Brex di fronte a quelle di Dyer, Liam Williams, Faletau e ad una tecnica fischiata dall’arbitro Murphy in favore degli uomini di Gatland.