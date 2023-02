Tour dell’Oman Merlier tappa vincente!

Foto: © A.S.O. / Associazione ciclistica dell'Oman /Pauline Ballet libera da diritti Tim Merlier (Soudal Quick-Step) si sta godendo un ottimo inizio di anno 2023: è diventato padre 11 giorni fa ed è stato già in grado di dedicare una vittoria al suo giovane figlio che ha superato i suoi rivali nella prima tappa del Tour of Oman 2023. Il campione nazionale belga ottiene la sua prima vittoria su strada da quando si è unito a Soudal Quick-Step in bassa stagione (ha vinto anche un ciclocross a gennaio). Davanti all'Oman Convention and Exhibition Center, ha avuto la meglio su David Dekker (Arkéa-Samsic) e Axel Zingle (Cofidis). Questa dovrebbe essere l'unica opportunità per i velocisti questa settimana, alla vigilia di un primo arrivo in vetta a Qurayyat. ARRIVO 1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3h31’00’’ 2. David Dekker (Team Arkéa - Samsic) +00'' 3. Axel Zingle (Cofidis) +00'' CLASSIFICAZIONE GENERALE 1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3h30’50’’ 2. David Dekker (Team Arkéa Samsic) +04'' 3. Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team) +05'' Maglia Rossa Tim Merlier (Soudal Quick Step) Maglia Verde calassifica a Punti generali Tim Merlier (Soudal Quick Step) Maglia Bianca -Miglior ciclista David Decker (Team Arkéa Samsic) Mgalia gialla Il più più attivo Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team)

