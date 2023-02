Torino Juric:” la partita è stata abbastanza dominata, se Sanabria fa gol……..

Al termine del match con il Milan Ivan Juric ai microfoni Dazn:

“La mia sensazione è che la partita è stata abbastanza dominata, abbiamo sbagliato delle occasioni dove dovevamo far gol. Ci è mancato il salto di qualità che squadre piccole che spesso non hanno”Nel complesso-a parte il risultato tutti hanno giocato bene se Sanabria faceva gol sarebbe stata una partita stupenda. Miranchuk ha fatto quello che mi aspettavo, Vlasic di meno. Mi arrabbio perché queste partite sono fatte bene, giocate bene, ma non vinci come a Salerno.