Serie BKT – Ternana – Parma 1-1

(di Steafno Giovagnoli) – BELLA PARTITA AL “LIBERATI” . TERNANA E PARMA SI DIVIDONO LA “POSTA IN PALIO”. PALUMBO FA UN EUROGOAL A BUFFON, BERNABE’ IPNOTIZZA IANNARILLI. RISULTATO 1 A 1 E POI LE DECISIONI ARBITRALI CHE FANNO DISCUTERE. L’ALLENATORE DELLA TERNANA ANDREAZZOLI CONDANNA L’INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO. Ph. Una fase di gioco .

Complimenti a Ternana e Parma per la bella partita giocata, che termina 1 a 1, ma la squadra di casa può recriminare per due goal annullati.

Il secondo, specialmente, fa molto discutere. “Dovrebbero spiegarmi se il regolamento è oggettivo o soggettivo. Non è possibile che tutte le volte si debba parlare di interpretazione – commenta il tecnico della Ternana Aurelio Andreazzoli. Ho un ottimo rapporto con gli arbitri, critico solo il regolamento e l’interpretazione del regolamento stesso”.

Pronti via e la Ternana è subito in vantaggio. Al 4’ tiro di Ghiringhelli, Buffon ci “mette una pezza”, ma non può evitare la rete dell’ 1 a 0 rossoverde a firma del capitano Antonio Palumbo con una conclusione a giro sotto l’incrocio dei pali.

Il Parma reagisce creando una mischia pericolosa su calcio d’angolo in area, Zanimacchia è autore di una velleitaria conclusione, mentre lo stacco aereo di Balogh, sull’uscita di Iannarilli, fa “venire i brividi” all’intera difesa.

L’inizio della gara è favorevole alla Ternana, ma con il proseguo del minuti la pressione del Parma “prende il campo” ed i pericoli si sono visti e come per i padroni di casa, che arretrano il baricentro e rischiano sulle palle inattive e sulla forza d’urto degli attaccanti della squadra ducale, tanto che il portiere Iannarilli si immola per “scacciare la minaccia” da un colpo di testa al 21’ di Benedyczak.

Presto si fa male Corrado, uno dei migliori della Ternana di quest’anno, guai muscolari che lo costringono ad “arrendersi” per fare posto a Mantovani.

“Gli infortuni pesano – aveva detto Andreazzoli prima della gara – Palumbo è rientrato in gruppo ed anche Mantovani è reduce da un attacco febbrile”.

Falletti è in formazione confidando che le sue condizioni stanno migliorando, Martella ha avuto una settimana difficile, Agazzi, Bodgan, Capuano e Donnarumma sono ai box perché ancora non al meglio fisicamente.

Anche Favilli lascia il campo al 34’ per fare posto a Partipilo e, proprio in questo momento di inferiorità numerica, il Parma pareggia al 36’ con un tiro di Bernabe’, magari non irresistibile, Iannarilli valuta male la traiettoria e gli ospiti approfittano per fissare il parziale 1 a 1 con una leggera complicità del difensore Mantovani.

La Ternana rialza la testa e si ributta avanti con coraggio ma la rete di Palumbo, annullata con il check del var per il fuorigioco di Falletti , non rende giustizia alla bella la conclusione del capitano, che aveva battuto in diagonale ancora Buffon.

All’inizio del secondo tempo l’arbitro annulla un altro goal alla Ternana dopo un dribbling vincente di Partipilo su Buffon ma un fallo di mano, ad inizio azione, ha invalidato la possibile rete del vantaggio rossoverde, mentre Falletti non intralcia il gioco in area evitando un annullamento per fuorigioco come nel primo tempo.

E’ il momento del Parma. Vazquez calcia al volo, ma Iannarilli devia in calcio d’angolo, Zanimacchia ci prova dal limite, ma il portiere della Ternana respinge.

Al 23’ la Ternana si fa vedere in avanti con Partipilo in area, bella giocata, spalle alla porta, ma Buffon “copre” vicino al palo. Ancora Partipilo per Palumbo, Del Prato del Parma si “rifugia” in calcio d’angolo.

L’ultima occasione è della squadra emiliana con la girata di Inglese a lato.

TERNANA- PARMA 1-1

IL TABELLINO

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli, Sorensen, Palumbo, Falletti (34’ st. Capanni), Di Tacchio, Favilli (37’ pt. Partipilo), Diakite’, Ghiringhelli (1’ st. Defendi), Cassata, Martella (34’ st. M. Coulibaly), Corrado (26’ pt. Mantovani). All. A. Andreazzoli

PARMA (4-3-2-1): Buffon, Osorio, Balogh, Benedyczak (25’ st. Juric), Estevez, Vazquez, Del Prato, Bernabe’ (42’ st. Hainaut), Zanimaccha (36’ st. Bonny), Sohm (1’ st. Inglese), Valenti (1’ st. Zagaritis). All. F. Pecchia

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia

ASSISTENTI: Fabio Schirro (Nichelino); Federico Fontana (Siena)

IV UFFICIALE: Sammir Kumara (Verona)

VAR: Lorenzo Manganiello (Empoli); Daniele Minelli (Varese)

RETI: 4’ pt. Palumbo (Ternana); 36’ pt. Bernabe’ (Parma)

AMMONITI: Diakite’ (Ternana); Valenti (Parma); Zanimacchia (Parma); Defendi (Ternana)

RECUPERO: 3’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 4.229 spettatori di cui 1.723 abbonati e 198 ospiti

Incasso € 32.994,00. Rateo abbonati 13.785,39