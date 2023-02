SERIE A- Vignato al 94′ rimette in parità il match. al ‘Castellani’, Empoli – Spezia 2-2

Empoli in dieci dal 20. Su calcio di rigore Verde per il vantaggio liguire , ancora Verde al 31′ raddoppia. bnella rirpesa accorcia . Paarità numerica , espulso Esposito. Cambiaghi accorcia e al 94′ Vignato pareggia i conti

Lo Spezia si illude di portare a casa l’intera posta in palio ,invece Vignati castiga i liguri al 94′

Empoli in dieci dal 20′ espulso Paris che s’improvvisa poriere e para la conclusione di Wisniewsky, dal dischetto Verde (25′) non sbaglia. L’attaccante campano è in grade giornata , così al 31′ , con una bella conclusione dal limite raddoppia. Momento topico del match al (50‘) , Esposito . rimedia il secondo giallo espulso e parità numerica. L’Empoli ci crede e prima accorcia con Cambiaghi (71′) su assist di Ciccio Caputo. Zanetti suona la carica , così al 94′ arriva il pareggio di Vignato il rasoterra supera Drągowski.Spezia, che sale a 19 punti e a +5 sul Verona terzultimo, che sfiderà domani la Roma. L’Empoli, invece, si porta a quota 27.

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario ; Ebuehi (15′ st Stojanovic), Ismajli, Luperto , Parisi ; Akpa-Akpro (15′ st Piccoli), Marin , Bandinelli (40′ st Vignato ); Baldanzi (26′ Cacace ); Caputo (40′ st Satriano), Cambiaghi . All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Fazzini, Haas.

SPEZIA (3-5-2) – Drągowski ; Amian , Wisniewski, Nikolaou ; Gyasi(19′ st Holm ), Bourabia, Esposito , Agudelo (34′ st Cipot), Reca ; Verde (7′ st Ekdal), Shomurodov . All. Gotti. A disposizione: Marchetti, Zovko, Beck, Krollis, Salva Ferrer, Maldini.

Arbitro: Giua.

Marcatori: 25′ Verde (S), 31′ Verde (S), 26′ st Cambiaghi (E), 49′ st Vignato (E).

Ammoniti: Vicario (E), Nikolaou (S), Esposito (S), Ekdal (S).

Espulsi: Parisi (E) al 20′, Esposito (S) al 5′ st.