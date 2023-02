SERIE A – Milan – Torino 1-0. Decide Giroud

(Redazione GdS).- Dopo 5 turni , il Milan ritrova il successo in campionato e batte 1-0 il Torino nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A

Il pimo tempo è tutto di marca granata , Tatarusanu corrre qualche pericolo con Sanabria che sfiora il palo (18′). Il portiere rossonero salva il risultato al (38′): l’ ‘attaccante granata approfitta di un’errore di Kjaer sul e in uscita evita guai peggiori .

Nella ripresa si fa vivo il Milan , proma con Leao , poi la grande occasione capitata a Giroud non sfrutatta dal francese con Milinkovic-Savic che blocca il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta.

La squadra di Juric risponde con un paio di conclusioni dal limite.

Al l 62′ il Milan la sblocca con lo schema più semplice: cross millimterico di Theo, stacco imperioso di Giroud che la gira di testa sul secondo palo .

La reazione del Torino non si fa attendere, i granta vicinissimi al pari con Tonali – quasi autorete – sugli sviluppi di un corner. Al 75′ Theo Hernandez, ‘ si divora il 2-0 in contropiede, calciando in corsa a lato di pochissimo. A questo punto il Milan si difende il Toro ci prova in tutte le salse senza raggiungere il meritato pareggio.

IL TABELLINO

Milan-Torino 1-0

Milan (3-4-3): Tatarusanu ; Kalulu , Kjaer (26′ st Gabbia ), Thiaw ; Saelemaekers (44′ st Calabria ), Tonali (44′ st Pobega), Krunic , Hernandez ; Diaz (34′ st De Ketelaere ), Giroud (44′ st Origi), Leao .

Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji (36′ st Gravillon), Schuurs, Buongiorno (13′ st Vojvoda ); Singo , Gineitis (1′ st Linetty ), Adopo (24′ st Karamoh), Rodriguez ; Miranchuk , Vlasic (36′ st Radonjic ), Sanabria

Allenatore: Juric

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17′ st Giroud (M)

Ammoniti: Gineitis (T), Kjaer (M), Buongiorno (T), Schuurs (T), Radonjic (T)