SERIE A: Lecce – Roma 1-1. All’autorete di Ibanez , risponde Dybala su rigore

Serie A, Lecce-Roma 1-1: Dybala rimedia all’autogol di Ibanez.Salentini avanti con l’autorete di Ibanez,Dybala pareggia su calcio di rigore . Falcone salva il risultato in tre occasioni. (nella foto GdS il portiere del Lecce Falcone)

La Roma si ferma allo stadio di Via del Mare. Finisce 1-1 il match contro il Lecce. Nella 22^ giornata Serie A.

I giallorossi salentini mettono in ‘carniere’ un punto preziosissimo. I Lecce passa al 7’ su autogol di Ibanez , la deviziazione alle spalle di Rui Patricio su colpo di testa di Baschirotto.

La Roma non ci sta e pareggia i conti su calcio di rigore al 17’ Nella rirpesa gioco spezzettato con occasioni ambo le parti e tani falli. Nel Lecce Banda entrato al posto di Strefezza ha creato scompiglio nella difesa giallorossa ospite.A blindare il risultato ci ha pensato poi Falcone, portiere del Lecce, autore di almeno tre interventi decisivi. Nella Roma si è rivisto in campo in campo (38′ st Wijnaldum). in campo (38′ st Wijnaldum).

IL TABELLINO

LECCE-ROMA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (29′ st Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (22′ st Askildsen); Strefezza (29′ st Banda), Colombo (22′ st Voelkerling), Di Francesco (43′ st Oudin). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Tuia, Helgason, Ceesay. All.: Baroni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (38′ st Wijnaldum), Cristante, El Shaarawy; Pellegrini (42′ st Solbakken), Dybala; Abraham (38′ st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 7′ aut. Ibanez (R), 17′ rig. Dybala (R)

Ammoniti: Strefezza, Colombo, Gonzalez, Hjulmand (L); Ibanez (R)