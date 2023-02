Liga , Ligue1 , Bundseliga

Risulati anticipi

Nel campionato spagnolo (Liga), vittoria in casa del Cadice sul Girona per 2-0 nella gara valida per la 21ma giornata della Liga. A segno Escalante al 6′ e Guardiola al 34′.

Nel campionato francese (ligue 1)

Il Nizza supera per 3-0 l’Ajaccio nella gara valida per la 23ma giornata della Ligue 1. Doppietta di Brahimi e rete di Dante.

In Bundesliga, finisce senza reti la sfida tra lo Schalke e il Wolfsburg valida per la 20ma giornata di Bundesliga. Per il Wolfsburg rigore sbagliato da Arnold al 9′.