Figc, il 20 febbraio a Coverciano cerimonia Panchina d’Oro

Tutto pronto per lunedì 20 febbraio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per la trentunesima edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori.

“Coverciano e chi vive il campo quotidianamente. La FIGC crede fortemente nel continuo aggiornamento per tutte le professionalita’ che operano nel mondo del calcio, a cominciare dagli allenatori che rappresentano un’eccellenza del nostro movimento“, così il presidente Figc Gabriele Gravina.