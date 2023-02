Cancellati i Campionati Europei Indoor di Samsun

La Federazione turca ha ufficializzato la cancellazione degli Europei Indoor di Samsun che, in seguito al sisma che ha sconvolto il Paese, erano stati posticipati al 19-24 febbraio. Il Governo turco ha infatti cancellato tutti gli eventi fino a marzo.

La FITARCO ha disposto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Siria e Turchia in tutte le manifestazioni arcieristiche del fine settimana.





La manifestazione continentale che si sarebbe dovuta disputare a Samsun, nel nord della Turchia, era inizialmente prevista dal 13 al 18 febbraio e, dopo il disastroso sisma, era stata posticipata al 19-24 febbraio.

Il Governo della Turchia, considerata la drammaticità della situazione, ha disposto la cancellazione di ogni manifestazione nazionale o internazionale fino al mese di marzo.



In seguito a questa decisione, è arrivato l’annullamento da parte della Federazione turca attraverso il seguente comunicato:

“Con profondo rammarico, la Federazione turca di tiro con l’arco e il Comitato Organizzatore Locale devono annunciare definitivamente la cancellazione dei Campionati Europei Indoor 2023 di Samsun.

I grandi sforzi che il Comitato Organizzatore ha fatto per rinviare i Campionati non sono stati infatti premiati, dal momento che la difficile situazione in Turchia si fa sempre più drammatica e il governo turco ha confermato la cancellazione di tutti gli eventi nazionali e internazionali fino a marzo.

Tutte le Associazioni che hanno pagato le quote di iscrizione e le spese di alloggio saranno integralmente rimborsate dal Comitato Organizzatore in base a ciascuna fattura effettuata su WAREOS. Tuttavia, va tenuto presente che tutte le delegazioni che parteciperanno alla Coppa del Mondo di Antalya possono chiedere al Comitato Organizzatore Locale di trattenere l’importo pagato per quell’evento.

Nel caso venga scelta questa opzione, il Comitato Organizzatore Locale verificherà se vi sono differenze tra debito e credito e rimborserà ciascuna delegazione di conseguenza o chiederà il saldo dovuto“.

Il Presidente FITARCO Mario Scarzella e il Consiglio Federali hanno disposto per tutte le manifestazioni arcieristiche del fine settimana di disporre un minuto di silenzio per le vittime del sisma che sta sconvolgendo Siria e Turchia.