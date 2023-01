Prysmian Group e Avalanche Andretti Formula E uniscono le forze 

Il leader mondiale nell’industria dei cavi sponsorizza la scuderia nel campionato mondiale ABB FIA di Formula E 2022/2023

Valerio Battista (CEO Prysmian Group): “Puntiamo a sottolineare il nostro ruolo di enabler dell’ elettrificazione, guidando l’innovazione anche nell’e-mobility”

Doug Bresnahan (CCO Andretti Autosport): “Siamo felici che Prysmian Group, leader mondiale nel settore dell’elettrificazione e vero innovatore, si unisca al Team”.

Milano, 11 gennaio 2023 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, e Avalanche Andretti Formula E annunciano ufficialmente la partnership per il campionato mondiale ABB di Formula E 2022/23. Nell’ambito dell’accordo, il Gruppo fornirà anche soluzioni per supportare la trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del Team.

“Cavi e fibre ottiche sono tecnologie essenziali per Energy Transition, Digitalizzazione ed Elettrificazione. In particolare, nel settore della mobilità elettrica i cavi sono imprescindibili non solo per le auto, ma anche per le infrastrutture di ricarica e la relativa integrazione di rete” ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group. “Siamo il primo produttore di cavi a sponsorizzare come ‘major partner’ una scuderia di Formula E. Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra proposta di valore promuovendo innovazione anche nel settore strategico della e-mobility”.

“Siamo felici di dare il benvenuto nel team a Prysmian Group. Stare un passo avanti rispetto agli avversari è da sempre un elemento chiave del nostro successo, e scegliere, in qualità di partner, aziende realmente innovatrici come Prysmian Group – leader mondiale nel settore delle soluzioni in cavo per l’elettrificazione – è una grande conquista. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra partnership a partire dal primo E Prix della stagione a Città del Messico”, ha dichiarato Doug Bresnahan, Chief Commercial Officer, Andretti Autosport.

Prysmian Group è un vero attore internazionale e un leader mondiale, al servizio dei mercati di tutto il mondo e sempre pronto a cercare nuove sfide anche quando si parla di sostenibilità. Con la partnership con Avalanche Andretti Formula E, Prysmian Group – già partner del velista italiano Giancarlo Pedote – si lega ora a un altro sport, del quale condivide valori come sfida, impulso, sostenibilità e innovazione.

Andretti è un pilastro della Formula E, avendone fatto parte fin dal campionato inaugurale. Il team è salito sul podio anche come vincitore in tutte le nove stagioni svoltesi fino ad ora.

Creato nel 2011, l’ABB FIA Formula E World Championship è un campionato motoristico per monoposto elettriche. Dalla stagione 2020-21, la Formula E è la prima serie di corse per monoposto al di fuori della Formula 1 ad ottenere lo status di campionato del mondo FIA.

