Presentato il percorso della VUELTA 2023

La presentazione ufficiale del percorso de La Vuelta 23 si è tenuta martedì al Palau de la Música Catalana. La 78esima edizione del tour spagnolo prenderà il via da Barcellona sabato 26 agosto e si concluderà a Madrid il 17 settembre. Le sue 21 tappe includeranno 12 partenze senza precedenti e otto traguardi senza precedenti, il tutto visitando nove comunità autonome e tre paesi: Spagna, Andorra e Francia. I ciclisti affronteranno dieci finali in quota, cinque delle quali nuove alla Vuelta, due cronometro, sette tappe di montagna, sei tappe di media montagna, quattro tappe pianeggianti e due tappe pianeggianti con finali in quota.

Unipublic ha presentato, martedì 10 gennaio, il percorso de La Vuelta 23, che si svolgerà dal 26 agosto al 17 settembre. Per la seconda volta nella sua storia, il tour spagnolo partirà da Barcellona. La città ospiterà una cronometro a squadre urbana come prima tappa e la seconda tappa partirà da Mataró e arriverà ancora una volta a Barcellona, ​​davanti allo Stadio Olimpico Lluís Companys.

Dopo i primi due traguardi di Barcellona, ​​il gruppo si dirigerà poi ad Andorra da Súria per vivere la prima tappa di montagna della gara. Il Principato ospiterà il primo inedito finale in alta quota de La Vuelta 23 con una salita di Arinsal. I corridori dormiranno ad Andorra prima di dirigersi a sud da Andorra La Vella verso Tarragona per concludere il viaggio iniziale della gara in Catalogna e Andorra.

La Comunità Autonoma di Valencia sarà la protagonista della prossima fase de La Vuelta. I corridori attraverseranno la provincia di Castellón in una tappa di media montagna tra Morella e Burriana. La località Castellón di La Vall d’Uixó sarà il punto di partenza della tappa successiva, diretta a Teruel, con la salita finale fino all’Observatorio Astrofísico de Javalambre come attrazione principale della giornata. La prima tappa pianeggiante della corsa si svolgerà il 7° giorno, con un finale che beneficerà i velocisti di Oliva. Il gruppo saluterà poi la Comunità Autonoma di Valencia con un finale lungo la Costa Blanca, su una vetta già ben nota ai corridori: Xorret de Catí.

Come sfida finale per concludere la settimana prima del giorno di riposo, la Regione di Murcia metterà alla prova i corridori con una tappa che inizierà dalla costa, a Cartagena, dirigendosi verso l’interno verso il traguardo a Caravaca de la Cruz.

La seconda settimana di gare inizierà nella provincia di Valladolid con una cronometro individuale di 25 chilometri. Il gruppo proseguirà quindi il suo percorso verso l’ovest di Castilla y León, per visitare la Laguna Negra a Vinuesa. Saragozza offrirà ai velocisti un’ultima opportunità prima di dirigersi verso i Pirenei per due impegnative tappe di montagna: Aubisque e Tourmalet prima, e Issarbe, Larrau e Larra-Belagua il secondo giorno – due tappe che giocheranno un ruolo decisivo all’interno della gara. Pamplona e Lekunberri ospiteranno la tappa prima del secondo e ultimo giorno di riposo.

L’impegnativa natura della gara non diminuirà nell’ultima settimana di gare poiché, dopo l’inedito finale ad alta quota di Bejes, sarà il grande colosso della Vuelta: L’Angliru. Il Principato delle Asturie sarà, ancora una volta, il giudice della corsa con il suo inedito finale ad alta quota a Cruz de Linares, come è avvenuto nel 2022 con il Colláu Fancuaya. Il vento castigliano potrebbe giocare un ruolo importante sulla strada per Íscar, dando ai velocisti la loro opportunità prima di arrivare a Madrid. La penultima tappa lineare si svolgerà nel bacino del Guadarrama in un formato di tappa “classico”, con 10 salite di 3a categoria che determineranno il vincitore assoluto finale di La Vuelta prima della tradizionale tappa finale di Madrid.

BARCELLONA, UNA CITTÀ CHE AMA LO SPORT

Barcellona sarà un ospite eccezionale per la grande partenza de La Vuelta 23. “Quando abbiamo guardato a Barcellona, ​​abbiamo preso in considerazione quattro pilastri essenziali che definiscono la città e si adattano perfettamente alla filosofia de La Vuelta: sport, sostenibilità, tradizione e innovazione . In quanto grande evento ciclistico, queste quattro caratteristiche sono estremamente importanti per noi”, ha assicurato Javier Guillén, direttore generale de La Vuelta.

LA VUELTA DEI COLOSOS

Le montagne giocheranno un ruolo importante nella 78esima edizione de La Vuelta. Cime familiari come Angliru, Xorret de Catí e Javalambre saranno presenti insieme a vette senza precedenti come Larrau, Larra-Belagua, Cruz de Linares e una delle vette più mitiche del ciclismo: il Tourmalet. “Le montagne fanno parte del DNA de La Vuelta e renderanno l’edizione 2023 molto entusiasmante, ancora una volta”, ha dichiarato Guillén. “Il Tourmalet sarà un punto di riferimento nella storia della nostra corsa e sarà il grande colosso di quest’anno, insieme all’Angliru. Continuiamo a cercare nuove vette per mostrare il grande ciclismo ed è in questa ricerca che abbiamo scoperto nuovi finali a Larra-Belagua, Cruz de Linares e Bejes, e passi di montagna come Larrau e Issarbe “, spiega il direttore generale della corsa.