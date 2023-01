Parma , Pecchia:”prova più che soddisfacente”

Il Parma esce a testa alta da San Siro . Ducali eliminari dall’Inter (2-1) solo ai tempi supplementari.Pecchia:”Prova più che soddisfacente”Ph. GdS)

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, analizza la sconfitta dopo i supplementari contro l’Inter e la conseguente eliminazione in Coppa Italia nel corso di ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Canale 5: “C’è grande dispiacere per la partita e lo spirito che ci abbiamo messo. Siamo stati puniti oltre misura ma è quello che ci succede anche in campionato. Mi spiace per i ragazzi che non raccolgono quello che seminano. Abbiamo fatto una grande partita, sarebbe stato il giusto premio per questa squadra giovane come la nostra: una vittoria qui ci avrebbe dato una spinta importante