Ogni venerdì Massimo Caputi su RTL 102.5 news

Dalle 14:30 alle 15:00, spazio allo sport con Massimo Caputi. Segui le puntate su RTL 102.5 Play.

Prima puntata venerdì 13 gennaio 2023. Massimo Caputi torna a raccontare lo sport su RTL 102.5 News con il suo nuovo programma: “Atleti al Massimo“, in onda dalle 14:30 alle 15:00. Un nuovo format, in diretta ogni venerdì, che s’inserisce nel palinsesto di RTL 102.5 News dove Massimo Caputi intervisterà atleti di diverse discipline sportive. Mezz’ora ricca di curiosità e notizie. Con la sua esperienza nel mondo dello sport, Massimo Caputi darà loro la possibilità di raccontare le loro storie personali e di svelare ciò che c’è dietro le loro imprese sportive. Queste interviste saranno l’occasione per conoscere gli atleti non solo come campioni, ma anche come persone con le loro sfide, le loro speranze e le loro passioni.

“Sono molto soddisfatto e felice di intraprendere questo percorso legato allo sport e agli atleti, che rappresentano degli esempi da seguire – dichiara Massimo Caputi –La voglia del gruppo RTL 102.5 di dare spazio allo sport e di essere in prima linea in questo mondo è per me una grande motivazione“.

A supporto di Massimo Caputi ci sarà DMTC Sport, agenzia di comunicazione nata nel 2009 per la promozione delle discipline olimpiche e paralimpiche, il cui contributo andrà sulla realizzazione dei contenuti e nella gestione degli ospiti. Il tutto nel rispetto della linea editoriale di RTL 102.5 News.